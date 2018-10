FOTOD | Toris peeti restaureeritava ajaloolise tallihoone sarikapidu

SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liikme Merli Silla sõnul on esitletud raamat ajalooline ülevaade Tori hobusekasvandusest, selle asutamise eesmärkidest ja Tori tõu kujunemisest. „Mul on hea meel, et raamat valmis sai ja et hobukasvatajad olid nõus meile oma lugusid jutustama. Suur tänu Heldur Petersonile, raamatu toimetajale, hobukasvatajatele, Tori vallale, ettevõtjatele ning kõigile, kes oma tööga raamatu valmimisse panustasid. Raamat on tähtis Eesti Vabariigile, tähtis eestlastele,“ lisas Merli Sild.

Sild jätkas: „Tori hobusekasvanduse talli nr 6 sarikapidu on märk sellest, et Tori hobusekasvanduse renoveerimine on täies hoos. Tänusõnad Maaeluministeeriumile ja Rahandusministeeriumile ning eesti rahvale, et oleme Tori hobusekasvanduse säilitamisele ja arendamisele suure sammu lähemale astunud.“

Tori hobusekasvanduse tallihoone nr 6 põles 25. augustil 2016. Projekteerimistööd tallihoone taastamiseks algasid 2017. aasta suvel. Töövõtuleping Tori hobusekasvanduse esimese tallihoone restaureerimise ja üldehitustöödega alustamiseks sõlmiti 10. juulil 2018. Restaureerimis- ja üldehitustöid põlenud tallihoones teostab Pärnu REV Ehitus OÜ. Muinsuskaitselist ja omaniku järelevalvet teostab OÜ Ehitusagentuur. Tallihoone taastamist rahastatakse Eesti riigi eelarvest.