FOTOD | Tuul veeretab Läti väljadel harvaesinevaid lumerulle

Nii nagu on uurinud sotsiaalmeedias populaarsust koguva sissekande autor Didzis Čipens, peavad selliste rullide moodustumiseks kokku langema erinevad ilmaolud.

„Maa peab olema kaetud sellise lumekoorikuga, mille külge värskelt langev kokkuhakkav lumi kinni ei jää. Õhutemperatuur peab olema nulli ringis. Maapinna lähedal peab puhuma tugev tuul, vähemalt 12 meetrit sekundis, mis ei keeruta lund maast üles, vaid hakkab seda veeretama,” kirjutab Čipens. “Seesugused rullid võivad üllatavalt suureks kosuda. Teisipäeval olid need ligi 30 cm suurused. Kuna esmalt on säärane lumetükk pude, on rullidel sageli keskel auk.”

Eelneva postituse kommentaarides näeb, et sarnaseid lumesilindreid on sel nädalal Lätis näinud teisedki.

Kas olete midagi sarnast meilgi märganud?