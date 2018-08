FOTOD | Üheksa Jõgevamaa küla löövad väravad huvilistele valla

Sel nädalavahetusel, 4. ning 5. augustil avavad üksteist Jõgevamaa tegusat küla oma väravad, et tutvustada oma tegemisi.

Kahel päeval ootab külastajaid ees palju põnevat Kamaris, Lustiveres, Pajusis, Sadukülas, Kuristal, Luual, Sadalas, Hallikul, Assikveres, Maarja-Magdaleenas ja Kasepääl.

"Meil on Jõgevamaal tugevad kogukonnad, kes panustavad piirkonnas elu hoidmisele oma külades," rääkis Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse esindaja, "Jõgevamaa avatud külaväravad" projektijuht Liia Lust. "Parafraseerides kuulsa kirjaniku Mark Twaini sõnu, siis on kuuldused külade väljasuremisest ennatlikud. Soovimegi külaliste, aga ka oma küla endiste ja praeguste elanikega jagada maal elamise võlu ja valu," tutvustas ta.

"Kõik külad on erilised ja erinevad, mistõttu ei saa öelda, et kui oled ühte näinud, siis oled juba kursis teistegi tegemistega. Igas külas on ka omanäolised kogukonna vedajad - külasädemed, keda seob soov ja tahe kodukohta paremaks muuta," rääkis Lust ning kutsus: "Leidke osalevate külade hulgast meelepäraseim ja tulge külla!"

Osaleda saab õpitubades ja käia ekskursioonidel, enamikes külades lõpeb päev simmaniga.

Projekti toetab Jõgevamaa Koostöökoja meede 3 „Maakondlikud projektid ja koolitused“ MAK 2014-2020 LEADER meetmest.

Vaata ka Maalehe arhiivist pärit fotogaleriid väravaid avavatest küladest: