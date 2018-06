FOTOD | Üle 500 inimese moodustavad Tabiveres tselluloositehase vastu inimketti

Kas vallavanemana ei peaks mõtlema ka töökohtadele, mida tehas loob?

"Kindlasti looks tehas töökohti. Aga teistpidi peame vaatama, mis on piirkonna profiil. Meil on Tabiveres praegugi tööstust. Inimesed on sellega rahul ja keskkond kannatab selle välja. Me ei ole tööstuse või töökohtade vastased, aga igal asjal peab olema oma koht," ütleb vallavanem.

Kontsert ja kõned rahvamajas

"Kolmkümmend aastat on mööda läinud sellest, kui hoidsime käest kinni ja laulsime. Kes oleks osanud arvata, et oleme jälle siin. Toona meie hääl jõudis riigijuhtideni, loodame, et ka nüüd," ütleb esimesena rahvamajas kõnet pidav Tõnis Mägi. Enne "Palve" ja "Las jääda ükski mets" laulmist loeb Mägi meieisapalvet.

Kell pool kaheksa algava programmi alustuseks esitab Tõnis Mägi koos ümbruskonna kooridega laulu "Palve". Muusikaliste etteastete vahel võtavad sõna Tartu vallavanem Jarno Laur, Tabivere lasteaia direktor Aune Sepp, kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks kõneisik Linda Mari Väli ning ka Rail Balticu kriitik Priit Humal.



Esinevad ka muusikud Ruslan Trochinsky, Brigitta Murutar, Kristel Mägedi, Moro Pig Band ja ansambel Superliustik. Peeter Jõgioja jagab laiali 104 paari trummipulki, millele on trükitud "Ei tselluloositehasele!".