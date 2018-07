FOTOD | Undla bussijaamas voogavad... elumere lained

Kadrina kandi tänavakunstnik PRTKR andis uue kuue juba kolmandale kohalikule bussiootepaigale.

Tänavakunstnik PRTKR jõudis lõpule Undla bussiootepaviljoni kirjamisega. Kui paljudel tema varasemetel töödel on tooni andnud trullakad lamavad isendid alates lihtsalt lullilööjatest ja lõpetades Kalevipojaga, siis nüüd on tegemist optilisi efekte pakkuva graafikaga.

PRTKR-i uusim töö Undla paviljoni seintel kannab pealkirja „Elumerelained” ning valmis, nagu varsemadki, koostöös vallavalitsusega.

Lisaks on PRTKR koos gräfitikaaslastega kirjanud ka Kadrina ning Neeruti bussiootepaviljone, mis kõik on saanud tähelepanu pälvivateks vaatamisväärsusteks.

Neeruti Kalevipoegadega kaunistatud paviljoni juures on pikantseks tõigaks ka see, et seal pole bussid peatunud enam aastaid. Küll aga nüüd kunstihuviliste autod.