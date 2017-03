FOTOD: Unest ärganud karu jalutas Mustlas koolimaja taga

Selge jäljerida põllu näitab, et Mustla aleviku taga tegi hiljuti tiiru karu.

Jäljerida märganud ja pildistanud Rein Tafenau ütles, et jäljed on nädalajagu vanad ning nende jätja on arvatavasti pigem noorepoolne mõmmik.

Tafenau sõnul pole varem nii asula lähedal karu tema teada liikunud. Jälgede järgi saab öelda, et mesikäpp suundus üsna sirgelt koolimaja suunas (kaardil märgitud sinisega), tagasi tuli aga tiira-taara lookeid tehes (punane joon).

Karu teekond: sinine koolini, punane tagasi. Ekraainitõmmis





Foto: Rein Tafenau





Foto: Rein Tafenau