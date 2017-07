FOTOD | Vaata, missugustest sõidukitest saab Viljandi folgil süüa ja juua

Pannkoogikäru ja kohviratas, jäätisehaagis ja pähklivanker on vaid osa liiklusvahenditest, mille pealt folgil toitu ja jooki müüakse.

Väliüritusi toimub suvel üle Eesti ja seetõttu on toitlustajatel vaja olla üks nädal ühes ja teine nädal teises Eesti otsas. Selleks, et ei peaks igas kohas telki püsti panema ja kogu vajalikku kaadervärki ikka ja jälle püstitamaning pärast maha võtma ja kokku pakkima, on paljud toitlustajad pannud oma müügikohad ratastele. Ostjate meelitamiseks on panustatud disainile ja üritatakse eristuda.

Oma silm on kuningas ja igaühel on võimalik otsustada, missugune on kõige ägedam ratastel toitu pakkuv müügikoht.