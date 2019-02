FOTOD | Vaata oma silmaga, kuidas Omnivas pakkide sorteerimine käib!

Omniva juhatuse liige, e-kaubanduse ja pakiäri valdkonna juhi Andre Veskimeister tunnistab suuri segadusi logistikakeskuse käivitamisel - vastne sorteeerimisliin ei suutnud paaril päeval ära sorteerida pooli pakke.

„Käsitsi sorteerimist vajavate saadetiste number stabiliseerus küllaltki kiiresti 10-15 % juures. Samas: kuna esimeste päevade ja nädalatega tekkinud vigade hulk oli väga suur, ei saanud me kogustega korralikult hakkama jõuludeni. Iga päevaga tuli mahtu juurde. Ja vanad võlad kuhjusid,” räägib Veskimeister.

Ta möönab, et jõuludeks suudeti suurem hulk pakke siiski kohale viia.

„Aga väga hea tulemuse saavutamiseks läheb veel aega. Jaanipäeval toimib kõik ideaalselt!” lubab pakiäri juht.

Kui aastal 2008 toimetas Omniva kätte 3,3 miljonit pakki, siis mullu esialgseil andmeil 14,1 miljonit.

Galerii viimastel fotodel on näha postisaadetisi, mis ei pruugigi õige inimeseni jõuda, sest neilt on kadunud ribakood koos saaja-saatja koordinaatidega. Samuti pole pakile kirjutatud midagi, mis viitaks kellelt ja kellele saadetis on minemas.

Homses Maalehes ilmub pikk intervjuu Omniva juhatuse liikme, e-kaubanduse ja pakiäri valdkonna juhi Andre Veskimeisteriga, kes selgitab, milleks oli vaja Tallinna külje alla Lehmja külla püstitada uus, 17,2 miljoni eurot maksnud Omniva logistikakeskus.