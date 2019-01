FOTOD | Väike-Maarjas jäid pea pooled algklassilapsed külma tõttu koju

Täna hommikul Väike-Maarjas sündinud selle talve uus külmarekord 25,3 miinuskraadi ja paljudes kohtades mujalgi paarikümnest kraadist käredam külm andis väiksematele koolilastele võimaluse külmapüha pidada.

„Meie algkoolimaja oli pooltühi, 120 lapsest 50 puudus,” ütles Maalehele Väike-Maarja gümnaasiumi sekretär Merike Tammus.

Tammuse sõnul ei tähendanud see siiski, et koju jäänud võisid aega niisama surnuks lüüa - nad pidid siiski e-kooli kaudu õppetöös osalema. Tunnid toimusid koolis ka selles klassis, kus oli kohal vaid kolm last, kuid kuna enamus puudus, tegeleti varem õpitu kordamisega.

Külmapüha on algkoolilastel kuni kuuenda klassini õigus pidada ja mitte kooli tulla, kui külma on 20 kraadist rohkem ja koolitee on jalgsi. 7. – 9. klassi õpilastel avaneb see võimalus alates 25 külmakraadist.

Pakane valitses ka Lõuna-Eestis. Hellenurmes toimetava pensionäri Arvo Pihuse kinnitusel ei ehmatanud hommikune 24kraadine külm teda kohe mitte üldsegi. Ahi küdes ja tuju oli hää.

„Mul puid on. Kui puid on, ei karda ma külma ka. Minul ükskõik, võib rahumeeli külm olla,” rääkis mees.

Tänast ilma pidas ta täiesti normaalseks.

„Pigem olgu külma, kui, seda plöga tuleb ülevalt alla. Vihma või muud sellist jama. Nägin hommikul, kui lapsed läksid kooli, polnud neil ka mingit häda,” jätkas Pihus.

Elunäinud mehena ei muretse ta asjade üle, mis temast ei sõltu. Muret pole tal ei kaevu ega kraanide-torude külmumise pärast.

„Vee toon vallast, endisest vallamajast, mul enda kaevu vesi ei kõlba, on kehva ja palju mul seda ikka kulub, üksinda elan,” oli Pihus kui rahu ise.

Otepää vallas Mägestiku külas forelle kasvatav Alar Koppel ütles, et esimese asjana vaatas ta hommiku kodus kraadiklaasi, mis näitas külma 23 kraadi. Aga mingeid hädasid see kaasa küll ei toonud, autogi käivitus hästi.

„Forellitiigis on aeraatorid sees, need on siiani hoidnud mõne ruutmeetri jagu ka forellitiigi jääst lahti. Aga tegelikult elavad nad jää allgi ilusasti, kuid jälgima peab ikkagi, kuidas hapnikuga olukord on ja vajadusel jäässe auke raiuma,” arutles ta.

Koppel peab ka Hellenurmes erapoodi.

„Võib-olla on täna külma pärast poes tavalisest vähem inimesi käinud, neid, kes jalgsi tulevad, aga muud küll ei tunne, et midagi teisiti oleks,” lisas ta.

Küll oli tavalisest teisem loodus. Maaliliselt härmas puud pakkusid haruldast vaatepilti.