FOTOD: Väikese linna jagu jahimehi peab Raplamaa metsas pidu

Toosikannu külastuskeskuses peetavale Eesti Jahimeeste Seltsi 37. kokkutulekule oli laupäevaks saabunud ligi 5000 osalejat.

Jahimeeste suvine kokkutulek on aastatega oma nägu muutnud ning järjest enam on saanud sellest perepidu, kuhu tullakse koos lastega aega veetma.

Seltsi tegevjuht Tõnis Korts ütles, et nii see ongi mõeldud ja seepärast püütakse alati lisaks vorstikoolitustele, nugade töötubadele ja muule jahispetsiifilisele leida tegevust ka lastele.

See aga ei tähenda, et korralik pidu olemata oleks – avapäeva õhtul esines Anne Veski ning kaasa lauldes said päris paljud hääled kähedaks ning suure peotelgi ümber tuli teha lisaruumi, et tantsijad korralikult liikuma pääseks.

Laupäeval kujunes üheks magnetiks jahijuttude rääkimine. Teemaks oli tänavu „Viimane siga“ ning jutte hindas asjatundlik žürii.

Oli üksikesinejaid, aga enamik seltskondi võttis asja väga tõsiselt ja oli valmistanud ette väiksema kostümeeritud etteaste koos kiiresti paigaldatava lavakujundusega. Ilmselt teemast ajendatult võis näha väga palju kärssadega inimesi.

Üldiselt hinnates sai seekordne kokkutulek ka väga hundirohke, eriti palju tähelepanu sai Janno Langi hunditopiste kollektsioon, mille erisus seisneb ka selles, et kõik hundid on meister ise küttinud.

Varasemalt on jahimehed oma kokkutulekutel saanud ka kõvasti vihma, kuid sel korral näib, et selle üle kurta ei saa ning kõik jahimehe jutud saavad mõnusalt aetud ning jahisarved hüüdma pandud.