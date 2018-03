FOTOD | Valdade ja linnade talimängud peeti esimest korda ühistena

Haldusreform on kaotanud lisaks väikestele valdadele ka palju linnu ja loonud erilise linna Pärnu. Sestap peeti esmakordselt linnadele ja valdadele ühised talimängud.

Just eri piirkondadega kokku sulatamise esimesi tulemusi spordis võis aimata talimängudel. Et kuidas? Mängudelt puudusid üldse need vallad, kes avalikult tunnistavad, et "sport pole meie prioriteet." Kuigi varem on nii mõnigi neist üle-eestilistel mängudel osalenud.

Positiivsest on siiski rohkem. 24 valda said kirja tulemuse suusatamises ja veel viiel arvesse mineval alal.

Nagu eeldada, käis esikoha nimel rebimine kahe vana rivaali Rae ja Tartu valla vahel. Rae sportlastele läks esikoht ujumises ja murdmaasuusatamises, Tartule mäesuusatamises ja naiste korvpallis.

Ühe alavõidu said Rakvere meeste korvpallis, Viru-Nigula lauatennises, Hiiumaa kabes.

Esmakordselt oma malevõistkonna välja pannud Tallinnale suutis pinget pakkuda vaid Tartu linn. Tallinn oli üks 11 omavalitsusest, kes oligi väljas vaid ühel alal. Kokkuvõttes läks ⅓ Eesti elanikest haaravale omavalitsusele 38. koht.

Tundub, et endiselt läheb spordielu hästi nendes valdades, mida reformides vähem liideti. Nii olid väikeste valdade grupis kolm esimest Lääne-Virumaalt: Viru-Nigula, Kadrina ja Vinni. Kõik üldarvestuses veerandsaja hulgas. Kui lisada siia ka üldarvestuses 8. ja linnade arvestuses 2 . Rakvere linn, näitab see tublit tööd ja suhtumist Lääne-Virumaal.

Kuigi Lüganuse ja Alutaguse ei jõudnud kõrgete kohtadeni, oli nende esinemine sümpaatne. Erilise kiituse teenisid Viljandimaa vallad Põhja-Sakala, Mulgi ja Viljandi. Kuidas nende piirid kokku käivad, uurige kaardilt. Viljandi vald osales kaheksal alal ja saavutas Viljandimaa parimana üldarvestuses 7. koha.

Viljandi valla spordi ja rahvatervise spetsialist Anne Freimuth kahetseb, et astus sammu tagasi ega saanud kabetajaid võistlema. „Hea õnne korral oleksime siis isegi kolmandaks võinud tulla," ütles Freimuth.

Viljandi vald sai Kolga-Jaanist täiendust korvpallurite ja Tarvastu vallast tugevate suusatajate näol. Kui 2013. aastal ühinesid Viiratsi, Paistu, Pärsti ja Saarepeedi üheks Viljandi vallaks, seati sihte nii suve- kui talimängudel parimate hulka jõuda. Ei õnnestunud esimestel kordadel kahjuks. Samamoodi nagu nüüd uue nimega valdadel.

Põhja-Sakala koostas oma võistkonnad peamiselt Suure-Jaani valla baasil. Vaid tugev maletaja Tuuli Vahtra tuli juurde Kõost. Mulgi valla enamike võistkondade tuumik on endisest Karksi vallast. Nii on. Põhja- Sakala vald 9., Viljandi linn 12. ja Mulgi vald 21.

Korraldajad püüdsid ja mängud laabusid kenasti. Siiski kaks seika, millele igaüks saab ise hinnangu anda.

Veel reede õhtul oli Viljandi korvpallimeeskond, kes ühe mulluse parimana pääses otse finaalturniirile, kinnitanud osalemist. Laupäeva hommikul polnud viit meest platsile saata. Tulemuseks null.

Teiseks. Reedel lubasid Holstre vabaajakeskuse rajameistrid 5 km rada, nii ilmus info ka kohalikus lehes. Laupäeva hommikul selgus, et 5 km rada pole kõlbulik ja võistlus peeti 2, 5 km ringil.