FOTOD | Valga-Valka ühise jaanipeoga jäi rahule isegi Raimonds Pauls

„Hea üllatus oli see, et puudusid igasugused vahejuhtumid. Inimesed olid kultuursed ja polnud ühtegi kaklust, mis vahel võib sellistel üritustel ette tulla,” ütleb Millers. „See, et üritust sponsoreeris alkopood, ei tähenda, et inimestel on vaja juua. Teistel aastatel on olnud sponsor näiteks üks õlletehas.”

Foto: Lauris Vīksna

Tantsiti varavalgeni

Kontsert ei olnud tavaline poppkontsert ning kohaletulnud eestlased said maigu suhu ka läti jaanitavadest. Suurem osa lätlastest kandsid pärgasid, enamik muusikuid esitas harilike laulude kõrval ka liigolaule ning kohal olid Läti rahvatantsurühmad.

Pärast ametliku osa lõppu lauldi ja tantsiti päikesetõusuni – ka siis vaheldus šlaager jaanitantsudega. Korraldaja räägib, et jaaniööl on tähtis hommik ära oodata ja seetõttu oligi tantsuväljak kogu öö jalakeerutajaid täis.

Kui koitis päike, lõpetati tantsud ning kuus julget meest jooksid alasti kolm ringi üle Pedeli jõge ületavate sildade. Omavahel võtsid mõõtu kolm eestlast ja kolm lätlast. Ainus jooksusooviga naine loobus võistlusest viimasel hetkel.

„Paljalt ei joosta niisama paljalt jooksmise pärast. See on väga vana traditsioon, et jaanihommikul peab terve olemiseks ilma riieteta kasteheinas jooksma,” ütleb Millers.

Nagu ennustasid ka kihlveokontorid, jäi võit lätlaste rahvusspordis Lätti ning eestlane pidi leppima teise kohaga.

“Mõte on tulevikuski kahe linnaga ühiselt jaanipäeva korraldada. Otsust pole veel tehtud, ent küllap tuleks ta mõnel teisel kujul, sest nii oli ta võimalik tänu telekanali ja ettevõtjate toele,” ütleb Valka linna avalike suhete spetsialist Zane Brūvere-Kvēpa. „Üldiselt on lätlased kiuslikud ja tahavad alati midagi kriitilist öelda, aga paistab, et sel korral polekski võimalik millestki kinni hakata.”