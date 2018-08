FOTOD | Vihmase Läti veganifestivali külastajaid lummasid Fresko jäätised ja eestlaste müüdud šokolaadid

Läti ülikooli botaanikaaias toimunud veganifestivalil oli kohal üle 70 ettevõtte ja organisatsiooni. Eestit esindasid Fresko jäätisevabrik, veebipood ItsBio ja šokolaadide edasimüüja Felice Beans.

Lisaks sai Riias tegutseva poe Dabas Stacija telgis maitsta Bon Soya tofusid ning Leedu kohukesetootja The Goodvibes Kitchen oli lauale pannud Bon Soya tofukreemid.

Jahe ilm jäätiseisu ei riku

Fresko jäätisevabriku telgist said külastajad osta Eestis valmistatud käsitööjäätist. Valikus oli seitse erinevat sorti, millest kahele – maasika- ja mangomaitselisele – pole suhkrut juurde lisatud.

Fresko letist sai jäätisepurgi ka koju kaasa osta. Annaliisa Post

Leti taga askeldanud Marianne Haar rääkis, et rahvast meelitab nende juurde asjaolu, et nad pakuvad põnevaid maitseid. “Elu on liiga lühike, et igavaid maitseid proovida,” ütles Haar.

Kuigi eile oli selle suve üks külmemaid ja vihmasemaid päevi, läks jäätisevabriku omaniku Kaisa Murutari sõnul neil festivalil väga hästi.

“Erinevad taimetoiduüritused ongi selles mõttes ägedad, et ilm mõjutab jäätisesöömist ikka oluliselt vähem kui mingitel muudel üritustel,” rääkis Murutar. “Veganid tahavad kindla peale proovida uusi asju, olgu ilm milline tahes.”

Murutari sõnul võtsid lätlased neid vastu soojalt.

“Korduvalt küsiti, kust Riias meie jätsi osta saab ja pettumus oli siiras, kui ütlesime, et veel ei saagi,” rääkis ta. “Eks peab siis ka sinnapoole sihtima järgmiseks suveks.”

Varasemale kogemusele toetudes võttis Fresko meeskond jäätist kaasa varuga, ent kui nad end veidi enne ürituse lõppu kokku hakkasid pakkima, oli suurem osa valikust otsas. Murutari sõnul oli lätlaste maitse eestlaste omaga sarnane ning kõige populaarsemaks osutusid mango- ja šokolaadijäätis.

Ostud tehakse enne lahkumist