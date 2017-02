Täna hommikul oli Virumaa mattunud nõiduslikku uttu.

Tänane hommik oli peamiselt pilves, kohati sadas vähest lund ja mõnel pool oli udu.

Päeval on peamiselt pilves ilm, kohati sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul võib ka vihma tibutada ning on jäiteoht. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.

Laupäeval on Eesti kohal nõrk rõhuväli, mille all püsib ilm rahulik ning kohati vähese sajuga. Õhus on nii öösel kui ka päeval vähesed miinuskraadid.

Pühapäev toob muutuse - käredam pakane levib piki Lääne-Venemaad, kuid külmemaks läheb ka Eestis. Pühapäeva öösel liigub ühes külmeneva õhuga üle Eesti põhjast lõunasse madalrõhulohk, mis mitmele poole õhukese lumeteki toob. Tuul pöördub itta ning läheb päeval tuntavalt tugevamaks. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -5 kraadist 0 kraadini, päeva teises pooles langeb kiiresti.

Uue nädala alguses läheb ilm kuivemaks ja kargemaks. Kirdetuul muutub läbilõikavaks ja lisab omalt poolt külmatunnet.

Esmaspäevane õhutemperatuur kõigub -10 kraadi ümber, teisipäev toob praeguste prognooside kohaselt külma 15 kraadist enam.