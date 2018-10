FOTOD | Zooloogid leidsid koristuspäeval Setomaal vanalt taluasemelt rästikuviina

Mina olen küll pannud ussi pudeli. [- – -] Jah, tähendab, sisse, nii hästi pudelisse. Ja viina pääle. Ussiviin pidi olema hää määri. [- – -]Aga kui jala valutase vai… vai midagi valutase, käe vai, sis ussiiviinaga… [määrida – M.K.] (55-aastane naine < Põlva, 1998).

See oli sõja ajal. Mul olli veripaisõq. Pommitamiseq, ehmatasime ära kõik ja… Käed täüs: üts tull´, tõine jälle läts. [- – -] Keegi siis ütli, et võta ussiviina. Ma toda ussiviina jõi ja näet – täänpäse pääväni kõik on äräq kadunud. Veikse lonksu viisi võti – iga õhtu võti. Ussiviin – too om päävalu vastu ka vägä hää. Ja puhastab verd (EFA II 21, 129 (11) < Rõuge).

Arusaam, et maomürk võib olla ravimeetod, on rahvapärimuses laialt levinud. Kas sellel aga on ka mingitki teaduslikku tausta? Loomade toodetavad mürgid sisaldavad tõepoolest sadu erinevaid bioaktiivseid molekule, millest mõnel juhul (puhastatud ja testitud vormis) tõepoolest on võimalik ravimeid valmistada. Mürkide mitmekesine koostis tuleneb osaliselt evolutsioonilisest võidurelvastumisest, kus saakloomal (või mürgisest loomast toituval kiskjal) arenevad välja tolerantsimehhanismid, ja mürgine loom peab omakorda geneetilise arendustööga vastama.

Tänapäevased analüüsimehhansimid võimaldavad kõik need sajad ja tuhanded erinevad valgud identifitseerida, nende aluseks olevad geenijärjestused määrata ning tõhusa toimega valke tööstuslikult toota. Esimeseks edulooks maomürgi kasutamisel kliiniliselt tõendatud ravimina on kõrgvererõhutõve ja südamehaiguste vastases ravis kasutatav Captopril, mis avastasti 1977. aastal Brasiilia vihmametsades elava mao (Bothrops jararaca) mürgist. Kohalikud hõimud olid kasutanud selle mao mürki nooleotste kastmiseks.

Foto: Meel Valk

Kuigi esineb näiteid, kus loomamürk on teadlastele andnud idee mingi ravimi valmistamiseks, ei ole siiski mingit alust viinapudelisse pistetud rästikut ravimiks pidada. Tegemist ei ole millegi muu kui kaitsealuse looma piinamisega. Roomajad, eriti mürgised liigid, üldjuhul erilist kaastunnet ei pälvi. Koos inimeste kaasasündinud vastumeelsusega roomajate osas võis rahvameditsiinis kasutatava mürgi olemasolu rästikutele tõsiseks needuseks osutuda. Meie leid osutab, et ussiviin ravimeetodina pole kaugeltki nii unustuse hõlma vajunud kui arvata võiks.

Tegelikult on aga rästikute puhul tegemist viisakate loomakestega, kes ründavad vaid tõsisesse ohtu sattudes (nt pealeastumisel), ning on meie ökosüsteemide oluliseks osaks. Rästikute mürk on surmav haruharva ning hammustuseohuga ei saa kuidagi põhjendada nende tagakiusamist.

Rästikute elukäik on huvitav ja mitmekesine. Tore on teada, et rästikud on ühed vähesed roomajad, kes oma poegi sünnitavad – ronivad kõrgemale kohale kännu või heinapuhma otsa ja poetavad – vups, vups – kümmekond pisikest maokest maapinnale. Rästikute pulmatants on keerukas ja põnev rituaal. Suguküpseks saavad rästikud alles viieaastaselt, ning nende elu kestab u 15 aastat. Loe rohkem rästiku eluviiside kohta Eesti Loodusest ja Tartu Ülikooli infomaterjalidest.

