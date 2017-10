FOTOGALERII PIIRIDETA ARMASTUSEST | Virulaste sügisnäitus hullab vikerkaartel

Rakvere seksuaalvähemuste filmifestivali avamiseks ühendasid Virumaa kunstnikud vikerkaarelise loomejõu.

Kakskümmend üks Lääne-Virumaa kunstnikku, kellest kolmandik elab Rakverest väljaspool. tõid Rakvere galerii sügisnäitusele enneolematult värvikirevad tööd, tähistamaks sellega Eesti esimese LGBT filmifestivali toimumist sel nädalavahetusel.

Vikerkaareline sügisnäitus pealkirjaga „7 värvi“ mainis oma üleskutses kunstnikele, et ka seksuaalvähemuste lipp on justkui tükike vikerkaart, mis ühendab ja lepitab. Või vastupidi – kutsub oma õiguste eest võitlema.

Kokku tuli näitusele nii Rakverest, aga ka Palmsest, Huljalt, Läsnalt, Veltsist, Tudust, Naisteväljalt, Kardinast ja linna piirilt Moonakülast 29 taiest, millest enamik olid piireületavalt lustlikud ja piirideta armastusest laetud. Nii mainisid Rakvere galerii kuraatorid Raivo Riim ja Riho Hütt, kelle leiame fotodelt taieste vahel hullamast.

Piirideta armastust rõhutavad ka festivali FESRHEART korraldajad Keio Soomelt ja Teet Suur, kellest viimane ka näitusel taiesega üles astus.

„Soovime tuua Eestisse maailmatasemel kinokunsti. Lisaks kannab üritus kindlasti vähemusi toetavat ja tutvustavat rolli. Meie eesmärk ei ole vastanduda, pigem näidata, et oleme kõik ühesugused inimesed,“ mainisid nad, lisades, et on saanud virulastelt oma siinkandis tavatule festivalikorraldusele palju teotust nii sõnaliselt kui ka rahaliselt.

Kokku linastub festivalil 15 riigi filme, sealhulgas ka Oscari nominendiks peetav „Tom of Finland.“