FSC tootemärgis kinnitab, et tegemist on sertifitseeritud metsast hangitud puiduga.

FSC tootemärgis kinnitab, et tegemist on sertifitseeritud metsast hangitud puiduga. Eesti FSC

Eesti FSC (Forest Stewardship Council, eesti keeles Metsahoolekogu) avalikustas eile, 25. jaanuaril Eesti FSC säästva metsamajandamise standardi esimese versiooni, millele ootab kõigi huviliste kommentaare hiljemalt 25. märtsil.

Erinevate huvirühmade koostöös sündinud standardi esimene versioon kirjeldab rahvusvahelisi säästva metsanduse põhimõtteid, mis on kohandatud vastavaks Eesti ökoloogilistele, sotsiaalsetele ning majanduslikele tingimustele. Lõpliku standardi alusel hakatakse sertifitseerima kõiki Eestis tegutsevaid metsamajandajaid, kes soovivad kinnitust oma vastutustundlikele metsanduspraktikatele ning oma toodangut FSC märgisega turustada.

FSC ootab kommentaare kõigilt, kes soovivad FSC säästva metsanduse nõuete kujundamisel kaasa rääkida.

Eesti FSC tegevjuhi Indrek Talpsepa sõnul on FSC üks alustala põhimõte, et ühiskonda puudutavate otsuste tegemisel peaksid kaasa lööma erinevad huvirühmad.

"Nii perioodiliselt toimuvad elanikkonna keskkonnateadlikkuse uuringud kui ka viimastel kuudel ühiskonnas tekkinud diskussioon kinnitavad, et meie metsad ja nende jätkusuutlik majandamine lähevad korda suurele osale eestlastest," nendib Talpsep. "Loomulikult on inimeste nägemused sel teemal erinevad, oluline on leida nende vaadete vahel kompromiss.”

Avalikkuse kommentaare värskelt valminud standardi eelnõule oodatakse 60 päeva jooksul ehk kuni 25. märtsini. Plaanis on ka avalikustamise koosolekud. Standardi ning soovitused kommentaaride esitamiseks leiab Eesti FSC lehelt: http://ee.fsc.org/standardi-avalikustamine.

Indrek Talpsep märgib, et standardi uut versiooni hakati koostama 2016. aasta mais, alates juunist on selleks spetsiaalselt moodustatud standardi töörühm igakuiselt kohtunud. Töörühma moodustamisel lähtuti tasakaalus kaasamise põhimõttest – töörühmas on võrdselt esindatud nii keskkonna-, sotsiaal-, kui majandushuvirühmad ning igast valdkonnast kaasati töörühma viis esindajat.

Lisaks arvestati sellega, et iga valdkonna esindajad oleksid erineva profiiliga. Nii on näiteks majandushuvirühmas esindatud nii suured kui väikesed metsaomanikud, aga ka metsatööstus ja teadus, sotsiaalhuvide eest seisid eksperdid, kes tegelevad igapäevaselt looduslike pühapaikade, kogukondade, säästva arengu, metsatööliste ja metsade puhkemajandusliku kasutamisega jne.

"Pärast avalikustamisperioodi lõppu vaadatakse laekunud kommentaarid läbi ning katsetatakse uuendatud standardit ka reaalselt metsamajandajate juures prooviaudititel," kirjeldab Talpsep protsessi käiku. "Kui auditid on läbi viidud, avalikustatakse standardi eelnõu koos parandustega uuesti, samuti kaheks kuuks. Seejärel koostab standardi töörühm lõpliku, FSC peakontorisse saadetava standardi eelnõu, mille kinnitamine on planeeritud 2018. aasta varakevadesse."

FSC on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis edendab metsade vastutustundlikku majandamist kogu maailmas. FSC aitab metsamajandamise ning tarneahela standardimise ja sertifitseerimise abiga teha ettevõtetel ja tarbijatel metsadest pärinevaid tooteid ostes teadlikku valikut ning seeläbi metsandust ja sellega seonduvat positiivselt mõjutada.

Rohkem informatsiooni organisatsiooni ning selle tegevuste kohta leiate veebiaadressilt: http://ee.fsc.org.