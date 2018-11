Gaasiauto kasutaja: kütuse kokkuhoid on kolmekordne

Autogaasiseadmete paigaldamise, hoolduse ja remondiga tegeleva ettevõtte Gaznet juhatuse liige Kristjan Relvik märgib, et gaasikütusele minnakse keskmise eestlase puhul üle siis, kui tekib tunne, et rahakotis kipub raha järjest vähemaks jääma. Lihtsaim viis on paigaldada autole LPG-seadmed, CNG kasutamisele ümberehitamise hind on oma kaks korda kallim.

„Eks vaadatakse ikka seda, et kui kulutada euro, siis kui kiiresti selle euro tagasi saab teenida,” kirjeldab Relvik. „Paljud gaasiautod on meie maile jõudnud kasutatud peast kas Lätist, Soomest või mõnest teisest riigist. Seisukorra võib üldiselt nimetada heaks, aga inimeste teadlikkus hooldusvajadusest on nigelavõitu.”

Gaasikütusele üleminek ja auto ümberehitamine võiks ära tasuda siis, kui inimene sõidab üle 500 kilomeetri kuus. LPG kasutamisele ümberehitamine maksab keskeltläbi 800 eurot, CNG puhul maksab see 2300 euro ringis. LPG-le ülemineku tasuvusaeg saabub üldiselt 15 000 km läbimise järel.

Relvik paneb ette, et iga rohegaasi tootja võiks tegeleda ise gaasi müügiga n-ö otse autosse, et mitte maksta vahendus-, ladustamis- ja transporditeenuste eest.

Näiteks kasutada nn biogaasilavkat, mille kaudu müüdav biogaas peab vastama kütusele kehtestatud kriteeriumitele ja kui see nii on, siis praeguse seadusandliku seisuga sedasi biometaani müüa tohib. Gaasilavka maksumus sõltub sellest, kui palju see mahutab. Umbes nelja-viie tonnise mahutavusega ja kompressoritega varustatud liikuv biometaanitankla maksab 100 000–200 000 eurot.

OÜ Biometaan juhataja Ahto Oja sõnul tasuks selle lavka kasutamine ära näiteks põllumajandusettevõtte puhul, kus on palju biometaanil töötavaid traktoreid. Kui kliente on vähe, siis ei saadaks sellest mitmest tonnist gaasist, mida selline tankur mahutab, lihtsalt lahti.