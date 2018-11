Gaasiautosid järjest lisandub, aga tehnoülevaatuse tegemiseks vahendid puuduvad

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist Sven Nurk ütleb, et CNG-autode ülevaatuse üksikasjade paikapaneminsega praegu tegeldakse. Töö käib ka selle kallal, et alates 2019. aasta kevadest oleksid teatud kontrolliseadmed igas ülevaatuspunktis kohustuslikud.

Avo Raud kinnitab, et selleks ollakse valmis, aga ülevaatajad vajavad kindlasti juurdeõpet.

„Tootjatepoolne informatsioon on puudulik ja tehnoülevaatajatel see üldse puudub,” räägib Raud. „Eesmärk aga peab olema, et kõik tehnoülevaatuse punktid kõikjal Eestis teeksid kontrolli ühte moodi.”

Kontrollseadmed pole iseenesest kallid, aga puudu on kindlad reeglid, millele seadmed peavad vastama. Ta lisab, et kõige lihtsam ja odavam on praegu teha ülevaatust elektriautodele, sest nende puhul pole vajadust hinnata heitgaasikoguseid.