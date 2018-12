GALERII | Dobele linna Lätis kaunistavad igal talvel hiiglaslikud lumememmed

Ligi 10 000 elanikuga linna on nüüdseks kaunistanud juba sadakond erinevat lumememme (lätlased ise ütlevad enamasti lumemees ehk sniegavīrs), nende seas muusikuid, luuletajaid, kuningaid, sõdureid, sportlasi, kosmonaute ja teisigi.

Tänavuse lumemeeste kokkutuleku ühine joon on Läti juubeliaasta ning rahvuskangelane Lāčplēsis ehk Karutapja. Lisaks heerosele ehivad linnapilti anastaja Must Rüütel, kaunitar Spīdola, rahvuskangelase pruut Laimdota ja reetur Kangars. Kalevipoega, kes läti rahvuseeposes Kalapuisise nime all vägitegusid tegi, näha ei saa.

Lumemeeste kokkutuleku idee autor ja iga-aastane peakorraldaja on omavalitsuse arhitekt Jānis Kukša, kes kutsub hiiglaslikke lumememmesid valmistama tuntud Läti kunstnikke. Lumememmed saavad oma toekuse tänu kohalikele ettevõtetele – vihma- ja külmakindlate materjalidega varustavad kohalik vahtpolüstüreeni valmistaja Tenapors ning küünlavabrik Baltic Candles Ltd.

Ühtekokku on sel aastal väljas 12 erinevat installatsiooni. Galerii tänavuste lumemeeste ja -memmedega:

Sellest videost näeb nelja aasta tagust lumemeeste kokkutulekut:



Suuri lumemehi saab Riiast paarikümne kilomeetri kaugusele jäävas linnas vaatamas käia kuni 10. veebruarini.