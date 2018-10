GALERII | ERMi poe sortiment ulatub Turbo nätsudest hõbedast suursõlgedeni

Ka ehtevalik on muljetavaldav. Näiteks Vaikelu kõrvarõngastesse on jäädvustatud suvi – kohalikud taimed on pandud sünteetilise vaigu sisse, kust nad läbi paistavad. Kõige kallimaks ehteks on aga Evar Riitsaare hõbedast suursõlg, mis maksab 2690 eurot. Selliseid pole veel ühtegi ära ostetud, küll aga ostetakse 200 eurosed kivikestega preese, mida kantakse mitte ainult rahvariiete, vaid ka tänapäevaste riiete kaunistamiseks.

„Meie poe au ja uhkus on pulmavaibad, mille puhul on tegu väga suuremahulise tööga,” tutvustas müügijuht. Need on poe kõige kallimad tooted ja maksavad üle 3000 euro. Tänapäeval panevad inimesed need seina peale, kuid vanasti oli see hobusetekiks laulatusele sõites ja hiljem pandi pigem voodikatteks. Nüüd paneb suguvõsa raha kokku ja kingib pulmavaiba pruutpaarile pulmadeks.

Pulmavaibad on poe kõige kallimateks toodeteks hinnaga üle 3000 euro. Foto: Anni Õnneleid

Üllatuslikult leiab poest ka Royal Mehu Kati nimelise virsikumaitselise käsitööõlle. „Meil avati 90-ndate näitus ja see on ainus kord, kus muuseumipoes on Barbid,” selgitas müügijuht tagamaid. „Leidsime Peipsi äärest ühest poest üles ka Turbo nätsud, mis on saanud väga hitiks, pidime juba juurde tellima. Inimesed ei usu, et meil on siin Turbo nätsu müügil.”

Müügil on ka kohalik ökokosmeetika. Väga populaarsed on Daphne searasvast seebid, mis on eriliste lisanditega nagu näiteks kasepässik, tõrv, kuusevõrsed või kadakamarjad. Müügil on ka palju puuetega inimeste poolt valmistatud käsitööd, nii kotte kui mänguasju. „Meil on väga hea meel, et saame sellist koostööd pakkuda,” lisas Liina Kuzemtšenko.

Poodi müüki võetavate toodete osas otsitakse uusi ja huvitavaid asju laatadelt ja taluturult, aga sageli pöörduvad väiketootjad ise ja pakuvad oma kaupa müügile. ERMis on olemas käsitöökomisjon, kes vaatab, kas toodete kvaliteet on piisavalt hea. Talunikega on tehtud ka pakendidisaini osas koostööd, nii et vanad mustrid lähevad näiteks teepakendile. „Näitame rõõmuga ka teistele, et eestlased on väga leidlikud. Võib ühendust võtta ja pakkuda, kui keegi midagi huvitavat valmistab,” julgustas ta.