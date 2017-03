GALERII: Handsa, kasesiirup ja hapukapsakrõpsud võtsid omavahel mõõtu

Täna hindas komisjon konkursi „Eesti parim toiduaine“ raames Lõuna-Eesti ja Virumaa väikeettevõtete tooteid ja neljapäeval hinnatakse Lääne- ja Põhja-Eestist pärit tooteid.

Tänavu oli 40 väikeettevõtet esitanud konkursile kokku 61 toodet. „Valik on üsna lai, kuid need kipuvad olema snäkilaadsed või kingitusteks sobivad tooted,“ tõdes toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Kui mullu laekus konkursile suur hulk jooke, siis nüüd hakkavad asjad tema sõnul paika loksuma ja esimesed käsitööõllede tootjad hakkavad Eestist välja kasvama. Potiseppa sõnu on aru saadud, et kõik ei mahu Eesti turule ära ning on leitud ekspordiväljundid.

Teisipäevasel hindamisel tekitas kõige suurema mõttevahetuse handsa, millel kangust 63,2%. Mahedast Sangaste rukkist põletatud handsa on Setomaalt pärit traditsiooniline kange jook, mis on liigituselt rukkibrändi. Moe viinatehases valminud handsa on siinsel turul esimene omalaadne ametlik toode. „Parem teha seda ametlikult, kui kodus susserdada,“ ütles Potisepp.

Hindamiskomisjoni üllatas handsa puhas maitse ja see, et vaatamata kangusele ei kõrvetanud jook kurku. „Väga hea puhas maitse!“ kiitis peakokkade ühendust esindav Urpo Reinthal. „Lõpuks ometi on üks Eesti viinatööstus suutnud teha nii, et Eesti viina saab juua.“ Rando Porosk Tartu Ülikoolist tõi aga välja handsa mõnusa järelmaitse.

Uusi ja huvitavaid tooteid oli veel, nagu mulliga õunamahl Äpu, gaseeritud kasemahl mustsõstraga ja vahtramahl. Luksusliku pakendiga jäid silma kasemahlast valmistatud siirup ja kanepiseemneõli ning üllatuse pakkus suhkruvaba, kuid magus mustikamoos.

Konkursi eesmärk on välja tuua tootearendust ja eelmisel aastal välja tulnud uusi tooteid. „Eesti parim toiduaine peab olema laialdaselt levinud, taskukohase hinnaga ja enamusele kättesaadav,“ ütles Sirje Potisepp. Konkursil osalenud väike- ja suurtootjate parimad tooted kuulutatakse välja toiduainetööstuse aastakonverentsil 26. aprillil.