GALERII: päikseline Hiiu Folk täidab Kassari kiigeplatsi muusika, õpitubade ja mõnusa saginaga

Hiiu Folgi esimeseks kaheks päevaks on saarele jagunud kõvasti päikest, kuid juttu on olnud ka tuulest.

Veel enne Hiiu Folgi ametlikku avamist pani teadur Helgi Põllo Hiiumaa muuseumis inimestele südamele, et tuulelippude hääle kakofoonia ei kaoks.

„Meil on küll haritud muusikud, aga ka kriuksuv tuulelipp võiks märku anda, et inimene on kohal,“ rääkis Põllo tuulelippude ajalugu ja tänapäeva tutvustades. Selgus, et ehkki ka kõige ilusamatel tuulelippudel on ikkagi praktiline otstarve, jääb neid millegipärast maastikus aina vähemaks.

„Igale Hiiumaa majale oma tuulelipp!“ kutsus Helgi Põllo hiidlasi üles.

Hiiumaa looduse austajad on jõudnud matkata nii põhja kui lõuna poole — Kärdla sadamast viis paat huvilised hülgeid vaatama, jalgsimatkajad kahlasid läbi mere Kaevatsi laiule.

Kassari kiigeplatsil ootasid publikut reedel lisaks kontsertidele veel laat, lastepesa, Kinobussi multifilmi õpituba, keskkonnaameti õpituba ning Tarmo Kivisilla rahvalike karjasepillide valmistamise õpituba.