GALERII: Parimad tõuloomad ilutsesid Tartu sügisnäitusel

Eesti Põllumajandusmuuseumis toimuval sügisnäitusel Tõuloom 2017 näidati Eesti parimateks tunnistatud loomasid.

"Kui inimeste missivõistlused on varjusurmas, siis loomade iludusvõistlused on ikka au sees," avas ürituse Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev. Vihm on vähemalt pärastlõunani otsustanud pilvisesse taevasse jääda ja hulk rahvast laadale ning loomi vaatama tulnud.

Kokku on tulnud suvistel hindamistel Eesti parimaks tunnistatud lambad, kitsed, linnud, karusloomad, eesti maakarja, punast ja holsteini tõugu veised, vissid ning hobused. Oma tõu parimad esindajad tulevad kokku juba 26ndat korda, et kokkutulnutest omakorda parimad välja valida.

Isepäisena tuntud eesti maakarja parimaks piimalehmaks tunnistati sel aastal Enno Lohule kuuluv heledamat tooni Neidi.

Tänavu on sõul palju lihaveiseid ja näha saab muidki loomi peale jalutusringis eksponeeritavate – näiteks ühepäevaseid vutitibusid ning põllumajandusmuuseumis eelmisel nädala sündinud hobusetäkku, kellele parima nime leidmiseks on rahva poole pöördutud.

Põllumajandusministeeriumi direktor Merli Sild kiidab loomade aretajaid, kes on suurt tööd teinud. "Selle üle on rõõm, et iga aastaga on inimeste huvi ürituse vastu kasvanud," ütles direktor. "Oleme palju ka programmile mõelnud, et rahval koguaeg tegevust oleks."

Loomapidu algas hommikul Kaunimate Aastate Vennaskonna kontserdiga ning õhtul esineb Smilers. Erinevates töötubades võivad toiduhuvilised muuhulgas õppida sojasaaduste valmistamist ja võitegu ning saada nõuandeid mööbli restaureerimiseks. Kaupmehi on kokku tulnud 168, mõni kaupleja Lätist ja Leedustki.

Õhtupoolikul toimuvast lüpsivõistlusest võtab osa ka üks tulevane abielumees, kelle võimekus lehma lüpsta selgub pruudile küll alles siis, kui pulmades on juba kokku lepitud.