GRAAFIK | Lapsi sünnib aina vähem ja vähem ...

Mullu registreeriti Eestis 13 520 lapse sünd, aasta varem oli sünde 400 võrra enam.

Vaatamata sündide arvu kahanemisele, võib täheldada, et viiel viimatisel aastal on see näitaja siiski stabiliseerumas ja jäänud 13 000 sisse.

Viimase 17 aasta viljakaim aeg jääb aastatesse 2007–2010, mil Eesti sai aastas juurde üle 15 000 uue ilmakodaniku. Sündimuse tipp jääb aastasse 2008 - 16 028 sündi.

Meenutame, et aastal 1989 sündis Eestis 24 000 last.