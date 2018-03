GRIPP: Eestis vaktsiini ei usuta ja puhata ei osata

Gripist on tegelikult õige aeg rääkida sügisel, mil päevakorral on vaktsineerimine. “See on praegu ainus teaduspõhine võimalus grippi ennetada,” rõhutab aastakümnete pikkuse kogemusega tohter.

Kergendust toovate rahvameditsiinivahendite kasutamine viirusinfektsioonide korral on teretulnud, igaüks peab ise leidma, millest ta abi saab. Hoolimata sellest, et teaduspõhist kinnitust pole neist ühelgi, aitavad need siiski sümptomeid leevendada.