GRIPP: Meie gripisuremus on erakordselt kõrge

Selle aasta kahe kuuga on juba ligi 50 000 ülemiste hingamisteede viirustest tabatud inimest arsti poole pöördunud, köhijaid-nuuskajaid on igas kontoris ning ridamisi perearsti uste taga, mõnel juba teine ring käsil. Ometi ei küündi haigestumiste arv veel rekorditeni.

Murelikuks teeb hoopis see, et viimasel kahel aastal on grippi surnute hulk hüppeliselt tõusnud.