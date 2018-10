Kui nüüd võib jääda mulje, et noorte seas on valikainetena populaarsed vaid n-ö kerged ained, siis direktor toonitab, et noored võtavad heal meelel osa ka näiteks laiendatud matemaatikast. “Seal nad käivad näiteks TTÜ laboris ja lennujuhtimistornis, näevad, kuidas oma teadmisi päris elus rakendada.”

Vaikuseminutite ajal õpitakse Tiro sõnul aga keskendumist ja enesesse süüvimist, psühholoog aitab noortel end paremini analüüsida.