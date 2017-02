Hoone idaküljele on projekteeritud suurem klaaspind, kust avaneb vaade parkmetsale. Lõuna ja lääne poole on projekteeritud klaasfassaadid ja terrassid, kust avaneb vaade merele ja loojuvale päikesele.

Hoone idaküljele on projekteeritud suurem klaaspind, kust avaneb vaade parkmetsale. Lõuna ja lääne poole on projekteeritud klaasfassaadid ja terrassid, kust avaneb vaade merele ja loojuvale päikesele. Eskiis Arhitektuuribüroo Korrus OÜ/Viimsi Teataja

Valminud on Haabneeme rannahoone projekt, mille tellijaks on Rannahoone OÜ ja autoriks Indrek Kallas Arhitektuuribüroo Korrus OÜ.

Arendaja esindaja Marko Niimeister ütles Viimsi Teatajale, et idee ehitada rannahoone tekkis siis, kui kaua aega seisnud, võssa kasvanud ja hooldamata kinnistud 2016. aasta kevadel avalikult müüki pand.

“Märkasin vastavat kuulutust kojusõidul tee ääres,” rääkis Niimeister. “Pakkusin mõtte välja naabrimehele Martin Kolule ja kuna oleme ise sama tänava elanikud ning külastame randa nii talvel, kui suvel võimalikult tihti, mõtlesime, et seal võiks olla praeguse putkamajanduse asemel üks korralik kaasaegne hoone, kus oleks endal ja kõikidel Viimsi tänastel ning ka tulevastel elanikel mõnus kogu perega aastaringselt aega veeta.”

Peale pikki arutlusi on praeguseks hoone projekt valmis ja mahtudelt järgnev: hoone kõrgus maapinnast on 11,0 m. Hoone suletud netopind on 423 m². Hoonel on kolm terrassi: esimesel korrusel on terrassiala 299,5 m², teisel korrusel on terrassiala 20 m² ja katuseterrass 130 m².

Niimeistri sõnul ei domineeri ehitis mahuga ümbritseva üle ning sobitub keskkonda. Kahekordne kompaktne rannaala peahoone ei välista tema sõnul selle vahetusse lähedusse väiksemate hoonemahtude nagu vetelpääste hoone, avalikuks kasutamiseks mõeldud tualetid- ja duširuumid jms, lisandumist.

Hoone idaküljele on projekteeritud suurem klaaspind, kust avaneb vaade parkmetsale. Lõuna ja lääne poole on projekteeritud klaasfassaadid ja terrassid, kust avaneb vaade merele ja loojuvale päikesele.

Ehitise projekteerimisel on lähtutud tänapäevastest normidest ning suurt tähelepanu on pööratud kasutatavatele materjalidele ja energiatõhususele.

Hoone esimene korrus on projekteeritud aastaringseks toitlustamiseks ning samuti rannarahva teenindamiseks suvisel ajal. Restorani saali mahub umbes 50 inimest. Esimese korruse terrassile umbes 100 inimest ja katuseterrassile umbes 50 inimest. Hoone esimesel korrusel paiknevad tehnoruumid, restorani köök, baar ja teenindussaal, tualett ning lao- ja abiruumid.

Pikemalt saab lugeda SIIT.