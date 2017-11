Haameri talu avas endises Viluste tanklas lihapoe

Laupäeva, 11. novembri hommikul lõi Põlvamaal uksed valla teravilja- ja seakasvatusega tegeleva Haameri talu pood.

„Olime kevadest saadik otsinud pinda, kus võiks lihapoe avada,” rääkis Haameri talu perenaine Ave Haamer. Kui läheduses olev Viluste tankla müüdi Mahta poolt Olerexile ja viimane otsustas selle augusti lõpus sulgeda, mindi kütuseettevõttega läbi rääkima. „Saime Olerexiga rendi osas kokkuleppele ja lõime käed,” ütles noor hakkaja naine.

Kuigi selles hoones tegutses tanklapood, tehti siiski remonti ja kuna mehed olid kiirel koristusperioodil põllul rakkes, venis remont pikaks ja avamine lükkus novembrisse. Nüüd on aga uue lihapoe uksed valla ja külastajaid ootab kena valik Ühistu Eesti Lihatööstus toodangut. Ave Haamer on ise üks Vastse-Kuustes asuva ühistulise lihatööstuse omanikest.

Edaspidi on plaanis Vilustes ise liha lõikama ja hakkliha, šašlõkki, marineeritud liha ning muud kraami valmistama hakata. Singid, viinerid ja vorstid tuleksid ka edaspidi kas Vastse-Kuustest või neist tööstusest, kuhu Haameri talu oma sead müüb.

„Inimesed on harjunud, et siin olnud tanklast sai värsket kohvi ja saiakesi ja neid saab siit edasi,” rääkis Ave Haamer. Kuna läheduses poodi pole, on müügil ka piim ja leib ehk esmatarbe toidukaup. Haameri talu lihapood on avatud esmaspäevast reedeni kl 10-18 ja nädalavahetusel kl 10-16.

Haameri talu lihapood Erakogu