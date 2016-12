Haapsalu Toomkirik. Foto on illustratiivne.

Eile õhtul kirjutasid Haapsalu ja Ridala juhid Haapsalu toomkirikus alla ühinemislepingule. Seni teadaolevalt on see ainus omavalitsuste ühinemisleping, mis allkirjastati pühakojas.

„Haapsalu ja Ridala on koos eksisteerinud palju aastaid, me oleme üksteisega seotud. Täna (27. detsembril - toim) allkirjastatava lepinguga muutume me aga täiesti üheks,” ütles Sukles.

„Lepingu allkirjastamiseks toomkirikus aga on ka üks väga proosaline põhjus – toomkiriku aknal käib end iga aasta augustis näitamas Ridala vallavanema tütar.”