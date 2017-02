Haapsalu-Noarootsi jäätee on täna suletud

Haapsalu-Noarootsi jäätee Foto: Tanel Meos

Maanteeamet annab teada, et Haapsalu-Noarootsi jäätee on täna tiheda udu tõttu suletud. Avatud on ainult Laaksaare - Piirissaare jäätee.