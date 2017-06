Haigla annab võlglastega tegelemise üle inkassofirmale

1. juulist annab Ida-Viru Keskhaigla seni patsientide poolt tasumata jäänud arved üle inkassofirmale.

Haigla pearaamatupidaja Urve Ojamaa sõnul on 2014. kuni 2016. aasta eest arvete tasumisega viivitanud kokku üle 5 000 inimese, kelle koguvõlg selle aja eest ulatub 44 148 euroni.

„Kuigi keskmine võlasumma inimese kohta ei ole suur, koguneb kokku arvestatav summa. Haigla põhitegevuseks on ikkagi tervishoiuteenuse osutamine“ põhjendas haigla pearaamatupidaja inkassofirmaga lepingu sõlmimist.

Patsiendid on võlgade tasumisega viivitanud nii visiidi-, voodipäevatasu kui ka tasulise arstiabi arvete tasumisel. Vanimad võlad ulatuvad aastate taha ning haigla on korduvalt saatnud meeldetuletusi neile, kel arve tasumine on millegipärast ununenud.

Koostööleping vastava hanke võitnud Lindorff Eesti AS-ga sõlmiti aasta alguses, nüüdseks on ettevalmistustööd lõppenud.

„Saadame neil päevil meeldetuletuse kõikidele maksmisega viivitanud patsientidele, kelle SMS või e-maili kontaktid meil olemas on. Kes juuni lõpuks ei ole ikkagi võlgnevust tasunud, nende andmed anname üle meie koostööpartnerile Lindorff Eesti AS,“ ütles pearaamatupidaja Urve Ojamaa. Sel juhul lisanduvad tasumata arve summale ka sissenõudmiskulud.