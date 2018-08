HAIS RIIGIKOGUSSE | Kohtla-Järve elanike haisuprobleem jõuab Toompeale

Läinud reedel, 3. augustil kirjutas Maaleht, et Kohtla-Järve elanikud nõuavad avaliku kirjaga Riigikogu sekkumist linna haisuprobeemi lahendamisse. Ainuüksi juuni jooksul sai Keskkonnainspektsioon põlevkivilinnast kogunisti 144 teadet haisu kohta. Maalehe kirjatöö kandis pealkirja „PÕLEVKIVILINNA RAHVAS HÜÜAB APPI | Laske meil hingata!” Petitsiooni enese tekstiga saab tutvuda siin.

Teemat on üleriigiliselt käsitlenud ka Põhjaranniku peatoimetaja ja Vikerraadio päevakommntaaride üks autoreist Erik Gamzejev. Ta mõtetavalduse pealkirjaks oli „Ükskõiksuse rõve hais”.

Hetkeseisuga on põlevkivilinna rahva mure saanud tähelepanu niivõrd, et rahvaalgatuse veebis on kohtlajärvelaste appihüüet oma allkirjaga toetanud juba 819 inimest. „Paberil on hetkeseisuga 130 allkirja,” lisas avaliku appihüüde autor Olga Kurdovskaja. „On selge, et augusti lõpuks saame kokku 1000,” lisas ta.

1000 allkirja on vaja, et suunata appihüüe Riigikogu menetlusse. Nimelt uuendati Rahvakogu ettepanekute tulemusel 2014. aasta kevadel Riigikogu töö- ja kodukorra seadust, mille kohaselt Riigikogu peab menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist, mis on tehtud kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks.

Mis edasi järgneb? Selgitab Riigikogu pressinõunik Kristi Sobak.