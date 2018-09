HAIS RIIGIKOGUSSE | Põlevkivilinna rahva murekirja hakkab arutama keskkonnakomisjon

Tagasihoidlik naine on lisaks intervjuus ajalehele Põhjarannik arvanud, et „me kõik, tavalised Kohtla-Järve elanikud − endised, praegused ja võimalik, et ka tulevased, peame näitama, et hoolime sellest, mis ümberringi toimub.”

„Õhusaaste ja ebameeldiv hais mürgitavad juba aastaid keskkonda ja seavad ohtu linnaelanike tervise,” seisab riigikogulaset lauale jõudvas karmitoonilises tekstis.

„Aastate vältel on Järve linnaosa inimesed pidanud taluma jubedat ja lämmatavat lehka. See ei ole saladus, et peamiseks haisu allikaks on kohalikud tööstusettevõtted. Kohtla-Järve elanikud, sealhulgas lapsed, on sunnitud sisse hingama solgihaisulist õhku. Õhus on kohutav lehk nii päeval kui ööselgi. Viimasel ajal on lisaks kõigele muule tunda ka gaasihaisu. Aknaid ei ole võimalik avada. Väljas pole võimalik sportida,” jätkub pöördumine.

Riigikogu keskkonnakomisjonist anti teada, et põlevkivilinna rahva muret hakatakse arutama tõenäoliselt oktoobri teises pooles.