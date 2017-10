Hajaenergeetika viib nutika elektri kolkakülla ja metsatallu

Eesti Energia arendusteenistuse projektijuht Kristel Neerot usub, et hajaenergeetika on lahti mõtestatud sääraselt: see on väikesemahuline energia tootmine selle tarbija juures viimase vajaduste rahuldamiseks.

See on Neeroti sõnul terve kompleks lahendusi, mis kõik peavad üksteist toetama ja täiendama.

” Suur energeetika ja hajaenergeetika on ühe pusle kaks tükki. Kus on mõistlik suurelt toota ja võrgud välja ehitada, tuleb seda ka teha. Kristel Neerot

"Kui praegu on meie energiavood valdavalt ühesuunaline tootja juurest tööstusettevõttesse või inimeste kodudesse, siis tulevikus hakkab elekter liikuma kahes suunas, kui iga tarbija saab toota ise energiat ja seda võrku tagasi müüa," kirjeldab Kristel Neerot hajaenergeetika tulekut. "Eesti Energia tegeleb praegu kolme valdkonnaga, mida hajaenergeetika arendamisel saab arvesse võtta – päikeseelekter, nn off-grid-lahendused ja tarbimise juhtimine."

Eestis on 809 väiketootjat, kes praegu kasutavad endatoodetud päikeseenergiat. Päikeseenergia turg kasvab igal aastal eelmisega võrreldes 50%. Eesti Energia tõi hiljuti turule omafinantseeringuta päikeseenergia täisteenuse ärikliendile. Näiteks põllumajandusettevõttes Estonia paigaldab Eesti Energia praegu 174 kW võimsusega päikesejaama, mis katab umbes 15% ettevõtte aastasest energiavajadusest ja võimaldab võrguelektrit üksjagu vähem osta.

Kõik peavad saama ise energiat toota

Elektrilevi on peagi arendamas nn off-grid lahendusi. Näiteks Ruhnu saare projekt, kus on kavas vähemalt pool energiavajadusest katta taastuvate allikate arvelt.

Kolmandaks on Eesti Energia algatanud tarbimise juhtimise pilootprojekti, milles osaleb 50 vabatahtlikku klienti. Projekti läbi peaks selguma, kas energiafirma seatud sihid nende klientide jaoks on neid rahuldavad ja optimaalsed, või tuleks midagi ümber sättida.

Kristel Neerot märgib, et aastavanuses Euroopa Liidu energiapaketis sätestatakse, et kõikidel peab euroliidus olema võimalus ka ise energiat toota, Eesti on tema sõnul sellel alal juba üsna eesrindlik.

"Näiteks on meie väiketootjal lihtsustatud korras võimalik oma energiatootmise seadmed ühtsesse võrku lülituda," kinnitab ta. "Kui on valida, siis mina igatahse valiksin kohapeal toodetud energia. Seda enam, et see muutub üha atraktiivsemaks. Aga ei tasu unustada, et suur energeetika ja hajaenergeetika on ühe pusle kaks tükki. Kus on mõistlik suurelt toota ja võrgud välja ehitada, tuleb seda ka teha."