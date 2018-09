Pärnu linna, Paikuse ja Audru ühinemislepingus on sõna-sõnalt kirjas, et „osavallakogu liikmete arv on üldjuhul võrdne tänaste volikogude liikmete arvuga, selle täpne suurus lepitakse kokku osavallakogu põhimääruses”.

„Suur oli meie üllatus, kui tuli välja, et osavallakogu liikmete arvu kärbiti,” meenutab ühinemise järel kokku tulnud Pärnu linnavolikogu üht esimesena vastu võetud otsust Paikuse osavallakogusse valitud Marika Valter, endise Paikuse vallavolikogu liige.