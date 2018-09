HALDUSREFORMI ALGEBRA | Uskumatuid numbreid Eestimaal tegelikult toimuvast

Toimetaja Rein Sikk Ajakirjanik RUS 3

Rahvamasse oleme harjunud nägema nii Viljandi Folgil kui laulupeol, aga suurim neist on igapäevaselt hoopis Estonia puiestee ümbruses Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Kas suudate uskuda, et Eestis korraga kohatav asustustihedus on 3,4 kuni 26 000 inimest ruutkilomeetri kohta? Ja et Saaremaa vald koos naaber Muhuga on Hongkongist suurem!