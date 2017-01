Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon teeb valitsusele ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks, ühineksid Mikitamäe, Värska ja Meremäe vald ning Misso valla Luhamaa piirkonna setu külad.

Põlva vallavanem Igor Taro teatas sotsiaalmeedias, et otsus ei tulnud komisjonis kergelt. "Kõige pikem ja võib-olla ka mingis mõttes emotsionaalsem arutelu komisjonis siiani. Üksikasjad jäävad korra kohaselt memuaaride tarvis, aga tulemus on käes ja pall valitsuse kätes," ütles Taro.

Muud tulemused on Taro sõnul maakonna jaoks on sellised, et Põlva ja Võru maakonna vahele tekib reisirongiühendus, suureneb Peipsi järvistu rannajoon ning Kanepit ei ühendata Kambjaga.

Allikas: ERR