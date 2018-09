HALDUSREFORMI RAHAPADA | 64 500 000 eurot ühinemistoetusteks

Kui ametnike koguarv on haldusreformi järel vähenenud ca kümnendiku võtta, siis vallavanemate, abivallavanemate ning linnapeade/ abilinnapeade arv on vähenenud üle poole ehk ca 150 juhi võrra.

Raamatupidajate ja finantsistide arv on vähenenud veerandi võrra ehk üle 100.

Enim on suurenenud näiteks sotsiaalvaldkonna ametnike ja töötajate koguarv, 5% võrra, lastekaitsetöötajate arv aga koguni üle veerandi. Enne reformi oli ühinemises osalenud 185-s omavalitsuses kokku ca 95 lastekaitsespetsialisti. Täna on 51-s ühinenud omavalitsuses kokku 121 lastekaitsespetsialist.

Pea poole võrra (47%) on suurenenud ka sisekontrolli ja järelevalvega (so ehitusjärelevalve, menetlemise ja korrakaitsega) tegelevate ametnike hulk. Kui ühinemises osalenud 185 KOV peale oli selliseid ametnikke 47, siis täna on 51-s KOVis kokku 67.

Ministeerium rõhutab, et praegu on veel vara arvuliselt mõõta reformi kasu, kuna möödas ei ole ühinenud omavalitsuste tegutsemise esimest täisaastatki.