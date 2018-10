Seda, et kohanemist uue olukorraga ei pruugi tulla ka pärast pikemat aega, võib näha Jõhvi vallas, mille elanikud valmistuvad võitluseks taas linnaks saamise eest.

Kaardifirma Regio geoinfo valdkonna juht Anne Kokk selgitas, et kõige rohkem segadust tekitabki olukord, kus nii omavalitsusüksus kui ka asustusüksus kannavad sama nime “linn”, kuid asustusüksuse piirid ei kattu omavalitsusüksuse piiridega.

Kõige enam on valdade ja linnade segimineku puhul toodud näiteid Pärnu linnast, mis laiub 855ruutkilomeetrisel territooriumil.