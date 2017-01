Haridus- ja teadusministeerium kuulutas välja e-õppematerjalide riigihanke keskhariduse kaasajastamiseks. Hankega soovitakse luua digikogumikke, mille sisu peab vastama riiklike õppekavade nõuetele kõikide gümnaasiumiastme ainevaldkondade kohta.

Nii avaneks tulevikus võimalus eesti keelset keskharidust omandada ka kodumaalt eemal olles ning integreerida saaks erinevat liiki haridust, vahendab ERR uudised.

Hangitav õppematerjal on avatud lähtekoodiga, mis tähendab, et nii organisatsioonidel kui ka õpetajatel on võimalik seda oma soovi järgi kohendada või edasi arendada. See peaks ministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo sõnul tagama materjalide kvaliteedi ja tõepärasuse. Kui palju kogu ettevõtmine maksma minna võib, Rillo hetkel veel öelda ei oska, kuid kinnitab, et ägedate lahenduste loomiseks on raha kindlasti olemas.