Harju- ja Läänemaal on hakatud kõrgesse hinda tõusnud heinarulle varastama

„Harjumaalt hakati varastama, nüüd on asi siin Läänemaal ka,” ütles Ridala Kolila küla talunik Valdi Kruusmäe.

Kruusmäe avastas kolmapäeva hommikul, et tema põllult on kadunud kümmekond heinarulli. Tema heinarullid on keskmisest raskemad, ühe rulli kaal on üle 350 kilo. „Kolm meest äärmisel juhul lükkavad need peale või abitranspordiga, ” ütles Kruusmäe.

Ta arvab, et heinarullid varastati pigem müügiks, mitte omatarbeks, sest näiteks Rootsi müües maksab üks rull ligi 100 eurot, kohalikul turul maksavad suured heinarullid nagu temal 25 eurot.

