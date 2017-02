Eelmise aasta suvest kuni tänavu juunini viiakse muinsuskaitseameti tellimusel ajaloolisel Harjumaal läbi looduslike pühapaikade inventuuri. Kui kunagine pühapaik leiab kinnitust, kantakse see kaardile ning tulevikus võib juhtuda, et riik võtab ühe või teise koha kaitse alla.

Inventuuri projektijuht, Tartu ülikooli doktorant Ott Heinapuu sõnul on vahe loodusliku pühapaiga ja lihtsalt inimeste jaoks olulise paiga võrdlemisi tinglik. Peamine vahe on see, et pühapaigale viitavad usulised toimingud.

„Kui on käidud andmas esimest osa viljast, tehtud tervendamisrituaale või seal on kasvõi hoiatatud, et kui ka ühe puu maha raiud, siis surevad su veised,“ kirjeldas Heinapuu.

Pikemalt saab Harjumaa pühapaikade inventuurist lugeda Harju Elust.