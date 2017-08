Harjumaal avab uksed ratsutamiskallakuga kool

Väikese maakooli saab kohalikke olusid nutikalt ära kasutades muuta unikaalseks õppepaigaks, tõestab Harmi Kooli lugu.

Sellest aastast on tegemist on Kose Gümnaasiumi Harmi õppepaigaga – väikese maakooliga, mille saatus oli aastaid küsimärgi all.

Kohalikule kogukonnale on olnud Harmi kool kümneid aastaid väga oluline, seepärast otsustati kool alles jätta ning liita suuremaga, Kose Gümnaasiumiga.

Direktor Martin Medar räägib, et koostöös kooli tulnud uute õpetajatega sündis mõte liita kooli õppekavasse ratsutamine.

„Harmi õpipaigast püüame kujundada kogukonna ja loodusõppe mõisakooli (loodusõppekeskuse), mille märksõnadeks on projektiõpe ja loodusõpe. Lisaks sellele on õppekavas ka ratsutamine. See tähendab, et 6. klassi lõpuks saab õpilane endale Eesti Ratsaspordi Liidu rohelise kaardi. Õppekava eesmärk on Harmi õpipaiga õpilaste mitmekülgne arendamine, tervislike eluviiside ja loodusseaduste tundmaõppimine, rohelise mõttelaadi ning keskkonnasäästliku ellusuhtumise kasvatamine. Lisaks sellele hakkavad toimuma ka erinevad kunstilaagrid ja palju muud põnevat,” selgitab koolijuht.

Noor pedagoog ja ratsatreener Regne Soon on juba enne kooliaasta algust andnud oma panuse selleks, et kodukandis ratsutamise vastu rohkem huvi tekitada. Nii korraldas ta avatud talude päeva raames naaberkülas Lööras Võtikmetsa talus ratsutamisvõistluse Võtikmetsa Derby ning oli valla kohvikutepäeval suksuga Virla külas Siidrifarmi kohviku juures lapsi sõidutamas.

Foto: Anne-Mari Alver