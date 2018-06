Harjumaal jäeti autolt löögi saanud isakaru teele surema

Mõned nädalad tagasi leiti Harjumaalt maantee äärest karu, kes sai autolt löögi ning jäeti teele surema.

Harjumaa jahimees, kes Kernu vallas juhuslikult maanteelt autoga möödus, nägi karu juba hukkununa. „Ilmselt võis ta autolöögist saadud vigastuste tõttu juba mõnda aega seal hukkununa vedeleda,“ rääkis jahimees. Tema sõnul oli tegemist suure isakaruga.

Jahimees andis juhtunust teada ka Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 ning mõne tunni pärast oli metsloom minema toimetatud.

Hiljuti toimus sarnane õnnetus ka Järvamaal, kus emakaru sai autolt löögi ning võib tänaseni haavatuna Türi vallas Taikse, Tõrvaaugu ja Rassi kandis ringi liikuda.

Jahiseaduse paragrahvi 34 järgi tuleb liiklusõnnetuses hukkunud ja liiklusõnnetuse tõttu surmatud suurulukist ning tema osadest viivitamata teavitada jahipiirkonna kasutajat või Keskkonnainspektsiooni.

Eesti Jahimeeste Selts paneb liiklejatele südamele, et metsloomaga kokkupõrgetest tuleb teada anda ning looma ei tohiks abituna piinlema jätta. Kuna karudel on hetkel jooksuaeg, siis on neid tavapärasest rohkem näha ning kokkupuuted nendega on sagenenud. Karu on suuruluk, mistõttu kokkupõrge temaga pole ohtlik mitte ainult metsloomale, vaid võib olla traagiliste tagajärgedega ka liiklejatele.