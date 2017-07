Harku järve vees tuvastati potentsiaalselt toksiline sinivetikas

Terviseamet annab oma Facebooki lehelt teada, et Harku järve suplusvesi sisaldab potentsiaalselt toksilisi sinivetikaid.

Potentsiaalselt tähendab seda, et toksiliste vetikate olemasolu järvevees on tuvastatud, aga kas, millal ja kui palju järves olevast toksilisest vetikamassist supluskohta jõuab, see sõltub juba tuule suunast.

Igatahes tuletab amet meelde, et suplemist “õitsvas” veekogus ei soovitata allergilistele inimestele, väikestele lastele, vanemas eas inimestele ning eriti ohtlik on see loomadele.

Kui suplemata jätta ei saa, siis vältige vee suhu sattumist. Pärast suplemist vetikarikkas veekogus käige esimesel võimalusel dušši alt läbi.

Terviseamet on soovitanud kasutada Harku rannas suplejate hoiatamiseks kollast lippu.