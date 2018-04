Harrastusrattur jäi ilma 8500eurosest jalgrattast, mille ta Omnivaga Hispaaniasse saatis

Läti Omniva esindaja Ruta Pole juhib tähelepanu sellele, et ülemaailmses postikonventsioonis kindlaks määratud tingimused kehtivad kogu maailmas rahvusvaheliste saadetiste puhul ühtemoodi - kindlaks on määratud saatja vastutus ning väljamakstav hüvitis ei tohi ületada reglemendis märgitud summat.

Demtšakov aga plaanib koos jurist Jānis Šleiersiga firma vastu kohtusse minna, kuna leiab, et saadetise kaotamises või omastamises on süüdi just Omniva.