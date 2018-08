HEA TEADA | Kes vastutab, kui autoga praamil õnnetus juhtub?

„Sellistes olukordades on abi kaskokindlustusest, mis tagab kahju hüvitamise olenemata õnnetuse põhjustajast,“ kommenteerib IIZI sõidukindlustuse tootejuht Kristiina Koitla. Oluline on õnnetus võimalikult korrektselt fikseerida. Parvlaeval toimunud kriipimised, mõlkimised, kokkupõrked ja muud sarnased kahjud on kaetud kaskokindlustusega. Tasuda tuleb kokkulepitud omavastutus.

Meelespea parvlaevaga sõitmisel Ära unusta, et ka parvlaevale sõites tuleb järgida liiklusreegleid, märke ja teekattemärgistust, samuti tuleks veenduda manöövrite ohutuses.

Sõidukiirus autotekil on piiratud, oluline on käsipiduri kasutamine ning praamile sõites tuleb jälgida meeskonna korraldusi ning sõidurada omal soovil vahetada ei tohi. Lisaks sellele, et arvesse võetakse sinu sõiduki kaalu ja suurust õigele rajale suunamisel, hoiab tähelepanelikkus ära ka õnnetusi.

Liigu praamile või sellelt maha vaid vastavalt meeskonna poolt antud märguannetele.

Arvesta parkides lähedal olevate sõidukitega.