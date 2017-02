Neljapäeval anti Tallinnas Mustamäe teel Møller Auto esinduses Põlvamaa invataksojuhile Ants Väärsile üle Volkswagen Transporteri võtmed ja punavalge invaabiauto sõitis autosalongi uksest välja.

Heade uudiste portaal GoodNews algatas enam kui aasta tagasi kampaania "Aitame Antsul aidata", mille raames on tänaseks tänu Eestimaa heade inimeste abiga kogutud üle 32 000 euro. Invatakso kogumaksumus on 40 000 eurot ning arvestatav summa läks veel ka tõstuki ning ümberehitamise peale.

Invataksojuhist asjaosalisel endal olid silmad vees nii tänutundest kui ka rõõmust, et nüüd saab ta oma tänuväärset tööd patsientide jaoks veelgi paremini teha. "Selliste hetkede nimel on väärt elada," kommenteeris ka "Aitame Antsul aidata" kampaaniajuht Monika Kuzmina. Kampaaniatiim on lubanud Ants Väärsi kõrvale jääda seni, kuni kavandatud summa 40 000 on koos, auto aga jõudis kohale, sest haigete abistaja võttis lisaks laenu. Eile suuna Põlvamaa poole võtnud autos on kanderaam, ratastool ning patsiendi saab sisse tõsta võimsa tõstuki abiga.

Hetkeni, mil esimene patsient arsti juurde sõidab, läheb veel pisut aega. Aasta ja paar kuud väldanud kampaanias lõi piltlikult kaasa kogu Eesti rahvas, annetajaid olid tuhandeid, alates lihtsatest pensionäridest, kes tegid seda oma piskust vanadustoetusest kuni omavalitsuste, ettevõtete ning üritusi korraldanud muusikute ja näitlejateni välja.

Kaks rasket haigust üle elanud Ants Väärsi missiooniks on vedada haigeid ja liikumispuudega inimesi arsti juurde ja koju tagasi ning seda võimalikult soodsalt, ise siiani vaid oma pensionist elatudes. Tema tegevuse vajalikkusest annavad tunnistust patsientide soojad tänusõnad. "Ants teeb midagi, mida me kõik võiksime üksteisele teha, anda endast natuke rohkem, kui tegelikult peame või meilt oodatakse," ütleb kampaania eestvedaja Monika Kuzmina.

Kogu heategevuslik üritus sai algatatud seetõttu, et Ants Väärsi senised väsinud sõidukid vajasid aina enam remonti. Need jäävad nüüd asendusautodeks.

Antsu tegevuse toeks saab endiselt helistada telefonil 900 6677, annetades kümme eurot või teha ülekanne OÜ Antsu Takso arveldusarvele EE611010220241726227, annetades enda jaoks sobiva summa.